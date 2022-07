Antisemitismus-Vorwürfe Mendel "fassungslos" über neue Funde auf der documenta

Appell an künstlerische Leitung

Auch der Umgang der documenta mit diesem zweiten Fall stellt Mendel nicht zufrieden: "Dass die Künstlerische Leitung nun das Werk lediglich kontextualisieren will, statt den Rat des neuen Expertengremiums abzuwarten, das morgen seine Arbeit antritt, zeugt nicht davon, dass Ruangrupa Expertenmeinungen zu Antisemitismus wirklich ernst nimmt und respektiert. Ich appelliere an die künstlerische Leitung, die Bilder erstmal aus der Ausstellung zu nehmen und mit dem neuen Expertengremium dazu in einen Austausch zu kommen."