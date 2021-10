Antisemitismus-Vorfall in Leipzig Sänger Gil Ofarim: „Vom Opfer zum Täter gemacht“

Der LVZ sagte Ofarim, dass ihm von vornherein klar gewesen sei, dass er „irgendwann wohl als Lügner“ hingestellt würde. „Ich kann nicht mehr machen, als zu erzählen, was mir passiert ist.“ Er habe schon viele Auftritte in Leipzig gehabt, so etwas sei ihm noch nie in der Stadt passiert und es tue ihm leid, dass jetzt die ganze Region in einen Topf geworfen werde. „Aber mir ist das nun mal so widerfahren und ich kann als Jude in Deutschland nicht einfach die Klappe halten.“