Antisemitischer Spruch an Garagenwand Schmiererei mit „inhaltlich neuer Qualität“

Auf Betreiben der Polizei wurde der Schriftzug vom Eigentümer der Garage noch am Samstag notdürftig übermalt, ebenso die Ziffernfolge „187“, die sich an einer Wand auf der gegenüberliegenden Straßenseite befand. „Diese Zahlenkombination gilt bei Straßengangs im Allgemeinen als Drohung“, sagt Peter Widenhorn, Sprecher der Polizeidirektion in Ludwigsburg. Nicht zu verwechseln sei sie mit der Zahlenfolge 18, die für die Initialen Hitlers stehe – die Eins für das A als ersten Buchstaben im Alphabet, die Acht für das H. Die 187 gebe es sicher in der Region auch an anderen Stellen, so der Polizeisprecher. Was jedoch an der Garagenwand im Marbacher Süden mit silberner Farbe aufgesprüht wurde, „das hat inhaltlich schon eine neue Qualität“, so Widenhorn – wenn man hierbei überhaupt von Qualität sprechen könne.