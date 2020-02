Antilopen Gang in Stuttgart Die Fluchttiere mischen mit Punk und Hip-Hop auf

Koljah, Panik Panzer und Danger Dan geben ein hartes, schnelles Konzert, in dem nicht Pop, sondern Punk den Hip-Hop auffrischt. Der Haken am Ganzen: was die Antilopen so sarkastisch und links von sich geben, das möchte man eigentlich auch verstehen. Im LKA gelingt dies nur bedingt. Aber was macht das, wenn ohnehin jeder jedes Lied mitsingen kann? Die Antilopen Gang spielt mehrere Zugaben, bringt schließlich ein renitentes Geburtstagslied zum Piano, und singt dabei auch von der Polizei - in Stuttgart.