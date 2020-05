Anti-Corona-Demos Spanien: Rechtspopulisten fordern Rücktritt von Sánchez

In Madrid und vielen anderen Städten des Landes folgten die Demonstranten am Samstag mehrheitlich in Privatfahrzeugen dem Aufruf der rechtspopulistischen Partei Vox. Nach Schätzung der Behörden waren es circa 15.000 Menschen in rund 6000 Autos und auf Motorrädern, die allein in der Hauptstadt demonstrierten. "Massenprotest gegen eine gescheiterte Regierung", titelte am Sonntag auf Seite eins die konservative Zeitung "ABC".