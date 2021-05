Ansturm auf den Mount Everest Trotz Corona-Fällen – Rund 350 Menschen auf dem Mount Everest

Rund 350 Menschen sind in diesem Frühjahr schon auf dem höchsten Berg der Erde gestanden. Rund 200 von ihnen kamen während guten Wetters in den vergangenen beiden Tagen auf dem Gipfel an. Gleichzeitig haben einige Expeditionsfirmen ihre Touren abgesagt: „Alle Teams haben Covid-19-Fälle. Einige wirklich viele.“