Ansteckung mit dem Coronavirus Wie man das eigene Infektionsrisiko berechnet

Infektionsrisiko im Klassenzimmer

Für unsere Modellrechnung gehen wir von einem 60 Quadratmeter großen Klassenzimmer aus. Gelüftet wird übers Fenster, die Schüler tragen gut sitzende Masken aus Seide. Das Ergebnis: bei geöffnetem Fenster und mittelguter Luftumwälzung sollte eine Klasse von 25 Personen rund 40 Minuten lang vor einer Infektion sicher sein. Mit zwei Meter Abstand könnten 17 Personen für längere Zeit im Raum bleiben, ohne einem größeren Infektionsrisiko ausgesetzt zu sein. Der in den USA entwickelte Rechner geht in der Voreinstellung davon aus, dass Klassenzimmer mit Klimageräten belüftet werden – was in den USA üblich sein mag und in der Simulation vor Infektionen schützt.