Anschlag Mehr Hilfe für Familien von Hanauer Opfern gefordert

Die Angehörigen hätten nach dem Anschlag in Hanau nicht über den Täter geredet, sondern gezeigt, dass die Getöteten Teil der Gesellschaft waren. So hätten sich viele mit den Opfern identifizieren können. "So geht es mir auch. Es hätten meine Freundinnen und Freunde sein können", sagte Alabali-Radovan der Zeitung. Das helfe gegen das Vergessen, damit so etwas wie in Hanau nie wieder passiere.