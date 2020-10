Anonymes Schreiben kursiert in Kirchberg Kein Hinweis auf angeblichen "Kinderschänder"

Derzeit kursiert in Kirchberg ein Schreiben, das vor einem angeblichen "Kinderschänder" warnt. Dieses wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag im Bereich der Hauffstraße in mehrere Briefkästen eingeworfen. In dem anonymen Schriftstück wird auf eine Person hingewiesen, die seit gut drei Monaten in der Hauffstraße wohnhaft sein soll.