Annette Humpe wird 70 Das Gesicht der Neuen Deutschen Welle

Stuttgart - „Da bleib ich kühl / Kein Gefühl“, sang Anette Humpe 1980 in „Blaue Augen“. Sie fing da mit ihrer Band Ideal den Westberliner Zeitgeist ein: jene abgeklärte, rebellische und oft ziellose Weltläufigkeit, die zugereiste Flüchtlinge aus der Enge der westdeutschen Provinz im Kreuzberger Kiez pflegten. Auf die unterkühlte New Wave-Atmosphäre in der Strophe folgt dann der emotionale Aufruhr. Ein Augenpaar versetzt die scheinbar über allem stehende Protagonistin in heftige Punkrock-Wallung. Im nervös zappelnden „Berlin“ brachten Ideal das Szenegefühl in der Mauerstadt vollends auf den Punkt, das der Bremer Musiker Sven Regener später in seinem Roman „Herr Lehmann“ (2001) beschrieben hat.