AnnenMayKantereit melden sich zurück Überraschungsalbum zum Corona-Schock

Stuttgart - „Ich glaub’ Corona ist berühmter als der Mauerfall und Jesus zusammen / Dabei hat es gerade erst angefangen“, singt Henning May und sehnt sich am Klavier sitzend in volle Kneipen zurück. „Gegenwartsbewältigung“ heißt der Song, der sich auf dem neuen Album der Band AnnenMayKantereit befindet, die an diesem Dienstag ganz ohne Vorwarnung ihr drittes Album veröffentlicht. Es heißt „12“ und beinhaltet Songs, die „So wie es war“, „Gegenwart“, „Zukunft“, „Vergangenheit“ oder „So laut so leer“ heißen und die sich immer wieder mit dem Hier und Jetzt und Corona auseinandersetzen.