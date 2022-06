Anne Will zur Energiekrise Gemach, gemach – das Schlimmste kommt erst noch

Schreckensszenarien, die undenkbar schienen, seien jetzt „erschreckend real“, sagt Anne Will am Sonntagabend zu Beginn ihrer Talkrunde im Ersten: Etwa dass Putin uns den Gashahn ganz einfach zudreht. Die Pipeline Nord Stream 1 ist wegen routinemäßiger Wartungsarbeiten vom Netz – und ob Russland sie im Juli wieder in Betrieb nimmt, das ist eine der vielen, zurzeit ungeklärten Fragen. Eine andere ist: Wenn nicht – was dann? Wie hart werden die Folgen der Gaskrise, das diskutierte Anne Will mit Claudia Kemfert, Wirtschaftswissenschaftlerin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, Anna Mayr, Redakteurin bei der „Zeit“ und den Politikern Kevin Kühnert (SPD-Generalsekretär), Jens Spahn (CDU-Bundestagsabgeordneter und Ex-Gesundheitsminister) sowie Johannes Vogel (Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion).