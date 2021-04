Anne Will zum Coronavirus „Freiheit für Geimpfte sofort zurück“

Demokratie ist keine Ein-Punkte-Veranstaltung

Exemplarisch für das Pro und Contra von harten Maßnahmen waren dann der Disput zwischen dem Demokratieforscher Wolfgang Merkel und der Pandemieforscherin Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut. Merkel verlangte eine klare Oppositionshaltung auch von den Grünen und ärgerte sich über den Satz von Robert Habeck, dass dies nicht die Stunde der Opposition sei, sondern die Stunde der „Verantwortung“. Natürlich müssten jetzt auch die Grünen die Regierung kontrollieren, so Merkel, und wenn sie es nicht täten, dann gebe sie der AfD „mehr Raum“ und die könne sich als Wächter der Demokratie aufspielen. Anders als die Virologie müsse die Politik mehrere Interessen verfolgen und die Corona-Maßnahmen in eine Balance zu den Freiheitsrechten bringen. Die repräsentative Demokratie sei keine Ein-Punkte-Demokratie, die nur das einzige Ziel der Infektionsbekämpfung verfolge, sie müsse viele Interessen berücksichtigen etwa auch wirtschaftliche Notwendigkeiten, die die es ermöglichten, den medizinischen Sektor am Laufen zu halten. „Wir wollen keinen wissenschaftlichen Philosophenkönig oder eine Philosophenkönigin haben, der mit seiner Weisheit und seiner Ethik die richtigen Entscheidungen trifft.“

Corona-Sterblichkeit bei 70-Jährigen: ein Prozent

Die Gegenrede kam von Viola Priesemann, die meinte, dass ein Einzelner sehr wohl das Recht zur Unvernunft habe – etwa ein Raucher zu sein, trotz aller wissenschaftlichen Ratschläge – nicht aber das Gemeinwesen. Priesemann bedauerte, dass wissenschaftliche Erkenntnisse genügend zur Verfügung stünden, aber manche Beiträge in den Feuilletons noch am Stand vom Frühjahr oder Sommer 2020 orientiert seien. Und dann stellte sie dem 69 Jahre alten Demokratieforscher Merkel drei Rätselfragen: Ob er wisse, wie denn in seinem Alter die Sterblichkeit nach einer Corona-Infektion sei (Antwort: ein Prozent). Und wie hoch die Dunkelziffer der Infizierten in der Winterwelle gewesen sei (Antwort: Faktor zwei) und die Frage, wie tödlich die Infektionen jetzt in Indien seien (Antwort: blieb zeitbedingt aus). Jedenfalls hatte Merkel keine Lust, auf das „Examen“ einzugehen und konterte: „Sie haben mir keine Antwort gegeben auf meine These: Dass die Politik mehr als die Durchsetzung eines einzigen Zieles leisten muss.“