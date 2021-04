Anne Will– Corona und Lockdown Streng bei Schulen, locker bei Betrieben?

Schulöffnung? Berlins Bürgermeister zweifelt, ob er es durchhält

In der Tat musste sich Müller da vor Moderatorin Anne Will rechtfertigen, dass er bei einer Inzidenz von um die 150 partiell die Schulen öffnen und Wechselunterricht erlauben will. Müller schilderte ziemlich eindrücklich die Lage, da seien Siebt-, Acht- und Neuntklässler, die säßen seit vier Monaten zuhause im Fernunterricht, und man habe in Berlin nun mal Stadtteile mit 40 000 Einwohnern wie die Gropius-Stadt, wo keiner einen Garten oder eine Veranda habe, und da wirke ein Ausgangssperre massiv. Er plädiere für einen Kurs „mit Augenmaß“ und einer Berücksichtigung der Erfahrungen von 2020, wonach das Infektionsgeschehen drinnen größer sei als draußen. Was die Schulen anbelange, „da weiß ich nicht, ob wir das durchhalten“, sagte Müller. Vielleicht seien die in einer Woche auch wieder zu.

Es geht mit zu hohem Tempo in die Kurve

Was die Ausgangssperren betrifft, da konnte sich auch die Grüne Göring-Eckardt – die vehement eine „Notbremse“ verlangte, die auch bremst – eine Feinjustierung der Gesetzesnovelle vorstellen: „Draußen ist es sicherer als drinnen“, sagte Göring-Eckardt. Der stärkste Mahner in der Sendung aber, der Mediziner Hallek, Direktor der Inneren Medizin an der Universitätsklinik Köln, erteilte allen optimistischen Ansätzen eine Absage: Die Inzidenz von 100 als Schwellenwert sei angesichts der Virusvariante B117 „viel zu hoch“. Damit gehe man mit zu hohem Tempo in die Kurve, und was die Ausgangssperren anbelange, da solle man mal nach Großbritannien schauen, wo Premier Boris Johnson es damit geschafft habe, den Virus „in die Knie zu zwingen“ und auf eine Inzidenz um die 30 zu kommen. Wäre man in Deutschland jetzt „konsequent“ für ein bis zwei Monate, dann könnte man „einen guten Sommer“ erwarten.

Ein Medizinprofessor zweifelt an der Demokratie

Die Politiker sollten mal „den Wahlkampf beiseite schieben“, so der Professor: „Wir haben das Gefühl, dass unsere Demokratie nicht in der Lage ist, mit der Pandemie fertig zu werden.“ Alle demokratischen Parteien müssten nun dafür eintreten, verlorenes Vertrauen wieder herzustellen. Statt „Klein-Klein“ benötige man eine Strategie, ein „Gesamtkunstwerk“ zur Pandemiebekämpfung. Zwei Drittel der Krankenhäuser mit Intensivstationen in Deutschland seien „nicht mehr aufnahmefähig“, so Hallek. In seiner Klinik habe er 50 bis 60 Corona-Intensivpatienten, „von denen viele um ihr Leben kämpfen“. Sieben OP-Säle seien bereits geschlossen, weil man planbare OPs verschiebe: „Wir haben längst eine weiche Triage.“