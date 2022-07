Anne Will und der Corona-Herbst Schulen wieder dicht und Lockdowns? Karl Lauterbach eiert rum

Doch so einfach ist die Sache nicht, was man dem vor laufender Kamera herumeiernden Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) aus der unglücklichen Miene lesen konnte. Er schätzt die „Immunitätslage in der Bevölkerung“ zwar so ein, dass die Politik nicht mehr zu Lockdowns und Schulschließungen zurückgreifen muss. „Aber wir müssen auch auf die schweren Szenarien vorbereitet sein. Wir wissen nicht welche Varianten kommen“, ergänzte er. Deshalb will Lauterbach diese Maßnahmen „nicht kategorisch ausschließen“. Das hält Christina Berndt, die Corona-Expertin der Süddeutschen Zeitung, für richtig. „Ich finde es ganz schwierig, zum jetzigen Zeitpunkt Maßnahmen auszuschließen. Denn niemand weiß, wie sich dieses Virus weiterentwickelt.“ Deshalb müssten diese Maßnahmen als Handlungsmöglichkeit für extrem schwierige Coronalagen ins neue Infektionsschutzgesetz. Konter Aschenbach-Dugnus: „Das Gutachten hat klar gesagt, dass so eine Maßnahme nur am Anfang einer Pandemie Wirkung zeigt. Dann kann man doch jetzt nicht sagen, im Notfall machen wir das wieder“. Wegen möglicher schwerer Varianten des Virus habe die Bundesregierung jetzt ein Abwassermonitoring auf den Weg gebracht. Dass dass nur den Nachweis lokal stark steigender Infektionszahlen erbringt aber noch keine Handhabe zu ihrer Eindämmung, lässt die FDP-Politikerin unter den Tisch fallen.