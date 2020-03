Anne Will und das Coronavirus „Wir müssen die Nerven behalten“

Jede Woche gehen 40 Milliarden Euro verloren

Später in der Debatte rückte auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) mit einer Terminvorstellung heraus, man müsse vielleicht „zwei bis drei Wochen länger durchhalten“, meinte er. Aber zurück zum Wirtschaftsforscher Fuest, der ein düsteres Gemälde der Lage malte: So koste ein Monat des „Shutdowns“ rund vier Prozent des Bruttosozialprodukts, jede Woche gingen 40 Milliarden Euro verloren; ein „Dead Overhang“ in der Wirtschaft sei im übrigen langfristig möglich, eine Flucht der Unternehmen in die Insolvenzen ohne die Lust zum Investieren und in der Folge eine Krise des Finanzsystems. Fuest wehrte sich dagegen, die Strategien „Rettung der Wirtschaft“ auszuspielen gegen „Rettung des Gesundheitssystems“ – beides müsse möglich sein. Auch das Herunterfahren der Wirtschaft mache die Leute krank. Er sei gegen ein zu frühes Wiederanfahren des Wirtschaftslebens, so Fuest, aber eines Tages müsse die partielle Öffnung wieder möglich sein – selbst, wenn die Epidemie dann teilweise wieder zurück kommen sollte: „Wir müssen auch arbeiten können in einer Welt, die gefährlich ist.“