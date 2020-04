Anne Will und das Coronavirus Das Reizwort von der neuen Normalität

Die Bürger brauchen Perspektiven – für ihre Kinder und für die Wirtschaft

Deutschland verharrt aber noch im Ausnahmezustand. Auch die Liberale Leutheusser-Schnarrenberger wollte das gar nicht in Frage stellen oder anfechten, sie aber wehrte sich entschieden gegen den von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) geprägten Begriff der „neuen Normalität“: Es gehe nicht an, dass mit diesem Begriff der Ausnahmezustand „als ein Normalzustand“ beschrieben werde und auf diese Weise die Freiheitsbeschränkungen rechtfertigt werden. „Die Bürger verhalten sich sehr vernünftig und diszipliniert. Aber sie brauchen Perspektiven für ihre Kinder und auch für die Wirtschaft, wie es jetzt weitergeht.“ Man könne nicht eine Ausnahmesituation mit all ihren Einschnitten in die Grundrechte einfach „so lassen“.

Die Gerichte hätten das längst erkannt in ihren jüngsten Urteilen, „sie wollen konkrete Begründungen für die Eingriffe ins Verfassungsrecht und da kann man nicht einfach mit Zahlen wie 0,7 oder 0,8 kommen“. Auch in den nächsten Wochen, so glaubt Leutheusser-Schnarrenberger, werde es noch einschlägige Gerichtsurteile geben, die den Staat bremsen bei seinen Einschnitten ins Recht der freien Berufsausübung, der Freizügigkeit, der Versammlungs- und Religionsfreiheit. So hätten Verfassungsrichter schon gesagt, dass es ein generelles Versammlungsverbot nicht geben könne, eins mit Auflagen aber schon.

Zumindest Peter Altmaier wies darauf hin, dass der Begriff der „neuen Normalität“ nicht von ihm und auch nicht offiziell von der Bundesregierung verwendet werde. Auf die von CSU-Chef Markus Söder stammende und vom Sachsen Kretschmer übernommene Idee, die Mehrwertsteuer in der Gastronomie von 19 auf sieben Prozent zu senken, um die Branche zu entlasten, ging der Wirtschaftsminister übrigens nicht konkret ein. Man prüfe, wolle aber erst einmal die Gesamtschau der Hilfen für die Wirtschaft betrachten. Auch Altmaier ist ungeduldig: „Wir wollen, dass es mit der Wirtschaft wieder losgeht. Aber das Schlimmste wäre, wenn wir nach sieben oder 14 Tagen einen Rückfall bei den Neuinfektionen bekommen.“