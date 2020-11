Anne Will und das Corona-Virus „An der Würstchenbude ist das Problem“

Es oblag dann Christian Lindner daran zu erinnern, dass „in unserem demokratischen System“ der Staat an das Grundgesetz gebunden sei und immer auch die Verhältnismäßigkeit der Mittel gewahrt werden müsse, so stehe der Gesundheitsschutz nicht als „alleiniger Wert“ da, es gebe beispielsweise auch die Berufsfreiheit und die Freiheit der Kunst. Lindner vertrat die Linie, vulnerable – also verletzliche Gruppen wie Ältere und Medizinpersonal – stärker zu schützen, denn dann sei eine „automatische Schließung des öffentlichen Lebens“ nicht unbedingt notwendig. Überhaupt der sogenannte „Wellenbrecher-Lockdown“ vom November: Wenn man gar nicht genau wisse, wo das Infektionsgeschehen eigentlich seinen Ursprung habe, so der Liberale, dann seien „pauschale Schließungen“ eigentlich „problematisch“.

Sekundiert worden ist Vanessa Vu immerhin von der Physikerin Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut in Göttingen, die eine drastische Reduktion der Fallzahlen für Neuinfektionen verlangte, man müsse rasch auf „2000 am Tag“ runterkommen, erst „da unten“ sei die Kontrolle für die Gesundheitsämter einfach.

Auch Müller und Söder gaben schließlich ein wenig klein bei: Der Berliner kündigte an, dass die Hauptstadt jetzt auch Hotels und Pensionen für Zwecke der strengeren Quarantäne nutzen werde, was ihm ein fast empörtes „Jetzt erst - nach elf Monaten!“ von Anne Will eintrug. Und der Bayer Söder erklärte ein Grundproblem der deutschen P0litiker in der C0rona-Krise: „Wir streiten uns zuviel.“