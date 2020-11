Anne Will und Corona „Wer zahlt eigentlich den Wumms?“

Finanzminister Scholz schaltete sich – wie so oft etwas oberlehrerhaft – in den Merz-Baerbock-Disput ein mit der Bemerkung, er wolle „jetzt mal mit Fakten aushelfen“ und wies dann daraufhin, dass die Bundesregierung ja schon für die nächsten zehn Jahre jährlich 48 Milliarden an Neuinvestitionen vorsehe, und das komme den 500 Milliarden doch nahe. Im übrigen habe die Staatsschuldenquote gemessen an der Wirtschaftsleistung nach der Finanzkrise von 2008 bei 80 Prozent gelegen, 2019 dann bei 60 Prozent und jetzt während Corona liege sie bei 70 Prozent: „Da kommen wir auch wieder nach unten.“

Dissens zwischen Grün und Rot beim Thema Lufthansa

Scholz war mit Baerbock weitgehend auf einer Linie was Staatseingriffe anbelangte, er schanzte Merz dessen Forderung nach einer lediglich quartalsmäßigen Verlängerung des Kurzarbeitergeldes als „völlig falsch“ ab und verteidigte die zeitliche Ausdehnung dieses Instruments bis Ende 2021. Die Unternehmen könnten beim Kurzarbeitergeld nicht von Quartal zu Quartal bibbern, so Scholz. „Die brauchen eine klare Ansage.“

Immerhin einen Dissens des SPD-Politikers mit der Grünen Baerbock hatte die Sendung auch zu bieten: Während die Grüne es bemängelte, dass die Hilfen für Lufthansa nicht an Klimaschutzziele geknüpft worden seien, so wie in Österreich oder Frankreich, etwa durch Mindestticketpreise oder das Einstellen von Kurzstrecken, ging der Bundesfinanzminister da auf Gegenkurs. Er entgegnete, was die anderen Länder da vorgeschrieben hätten, das seien „fake Auflagen“ und es gehe jetzt um die kurzfristige Krisenrettung, darum dass, eine Pleite mit Tausenden von Jobverlusten verhindert werde. Und im übrigen, so Scholz, was es denn bringen solle, der Lufthansa jetzt mal vorzuschreiben, „fünf Strecken zu streichen“. Langfristig aber wünsche er sich auch, dass die EU-Luftverkehrsgesellschaften auf die CO2- und Lärm-Reduktion einschwenkten und man brauche ein „massives“ Investitionsprogramm in den klimaschonenden Verkehrssektor.

„Haben wir keine andere Probleme als Gender“, fragt der CDU-Mann

Am Ende nahm die Debatte nochmals Fahrt auf, als es um das gesellschaftliche Leben nach der Corona-Krise ging. Es blieb aber nur noch Zeit, über Gendergerechtigkeit und den seltsamen Gesetzentwurf zum Insolvenzrecht von Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) zu reden, in dem nur von „Gläubigerinnen“ und „Schuldnerinnen“ die Rede war, die männliche Form aber nicht erwähnt worden ist. Unterstützt von Scholz argumentierte Baerbock, dass der Gesetzgeber heute schon die Weichen stellen müsse für „ein gutes Leben in zehn Jahren“, in der die Gesellschaft in ihrer Vielfalt gleichwertig repräsentiert werde und die „strukturellen Defizite“ bei der Gleichberechtigung von Frauen, Migranten aber auch Transsexuellen beseitigt seien und im übrigen sei das auch ein europäischer Wert im globalen Wettbewerb. Diese Sätze provozierten eine heftige Gegenrede von Friedrich Merz: „Am heutigen Tag ist in China die größte Freihandelszone der Welt geschaffen worden, sie wird den freien Warenverkehr für ein Drittel der Weltbevölkerung ermöglichen. Hey, und wir diskutieren hier über Gläubigerinnen und Gläubiger? Bei allem Respekt, wir haben doch andere Probleme.“

Baerbock meinte daraufhin, wer sich den drängenden Genderfragen nicht stelle, „der ist nicht in der Lage, 80 Millionen Menschen zu repräsentieren“. Auf die mögliche Kanzlerkandidatenfrage hatte Merz aber zuvor schon nach einer Anspielung von Moderatorin Will eher unwirsch reagiert: „Lassen Sie uns das mal von den Personalthemen lösen.“