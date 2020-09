Anne Will und Corona in der ARD „Was soll eine Maske bei Windstärke vier?“

Die Reisewarnung von Spahn war gar keine

Aber Politiker erlassen nicht nur Verordnungen, sie sprechen auch Appelle und Warnungen aus. So fragte Anne Will denn nach der „Reisewarnung“ von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der davon abriet im Herbst und Winter ins Ausland zu fahren. Alena Buyx, Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, konnte an Spahns Worten nichts Anstößiges entdecken: „Das war ja keine Reisewarnung. Er macht nicht die Grenzen zu. Es war nur ein kommunikativer Hinweis, dass eine Verhaltensänderung vielleicht klug wäre.“ Im übrigen empfahl Buyx wärmstens die Corona-Warn-App, die sei extrem sicher, die Daten blieben alle beim Nutzer, das Mitmachen sei freiwillig. Mit dieser App rette man vielleicht einmal das Leben der Großmutter eines anderen Menschen – „und irgendwann vielleicht mal das Leben der eigenen“. Die Mitmachzahl – 18 Millionen haben die App – hält sie für zufriedenstellend.

Was nun beim Kanzlertreffen am Dienstag herauskommen wird, das wollte auch Minister Olaf Scholz nicht vorhersagen. Auch Scholz sagte, er sei „skeptisch“, ob das 50-Leute-Party-Limit wirklich sinnvoll sei. Wie so oft in Talkrunden lobte Scholz die Art und Weise, wie der Föderalismus in Deutschland die Krise meistert und „sehr regional, flexibel und sofort“ reagiere, „wenn das Infektionsgeschehen aus dem Ruder läuft“. Im übrigen, so der Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat, hätten andere Länder trotz schärferer Maßnahmen höhere Infektionszahlen als Deutschland.

Geschlossene Fenster an Schulen – wie soll man da lüften?

Anne Will wies den Bundesminister auf das Problem mit den Schulen hin, wo vielfach die Fenster nicht geöffnet werden könnten und ein Corona-Lüften gar nicht möglich sei. Und sie wollten von ihm wissen, ob er denn „ausschließen“ könne, dass Schulen wieder allgemein und flächendeckend in den Lockdown geschickt werden. Scholz weigerte sich daraufhin, die früheren Planer der Schulen, die ja damals andere Sicherheitsaspekte im Auge hatten, „zu beschimpfen“. Und er sagte, „wir machen alles dafür“, dass es nicht wieder zur Schulschließung komme, aber man wäre doch „verrückt“ in solchen Talkrunden über Corona „irgendetwas“ auszuschließen.

Scholz kann nicht antworten – die Zeit ist um

Diese Worte wiederum brachten die Virologin Brinkmann – Mutter von drei Kindern – in Harnisch. Sie sprach Scholz direkt an und schloss etwas definitiv und mit fester Stimme aus: „Es wird solch eine flächendeckende Schließung von Schulen in Deutschland nicht mehr passieren. Wir müssen den Regelbetrieb aufrechterhalten.“ Man müsse das Infektionsgeschehen unter Kontrolle bringen, und dann werde man das öffentliche Leben aufrecht erhalten können. Die geschlossenen Schulfenster, so Brinkmann, seien im übrigen ein „Missstand“. Man brauche rasch eine bessere Ausstattung der Schulen und benötige Raumlüftungssysteme. Eine Chance zum Antworten erhielt Scholz nicht. Die Sendezeit war zu Ende.