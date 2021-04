Annalena Baerbock bei Pro Sieben Der Münchner „Spaßsender“ macht jetzt Politik

Wird das Profil mit politischen Akzenten ergänzt?

Zweifellos erzielt Pro Sieben solche Werte getreu seinem Motto „We love to entertain you“ vor allem mit spektakulären Showformaten wie zum Beispiel mit „Joko und Klaas“ und „The masked Singer“. Aber Senderchef Daniel Rosemann gab am Dienstag als Einschaltquote für das Baerbock-Interview bei den 14- bis 49-Jährigen 8,5 Prozent an – das heißt, der Sender hat seine aktuelle Zielmarke von 9,1 Prozent mit dieser zuvor ja gar nicht groß angekündigten Sondersendung fast erreicht. Wenn die Münchner also tatsächlich planen, ihr Programmprofil mit politischen Akzenten zu ergänzen, werden sie sich am Tag danach durch die Zahlen bestärkt sehen. Und vermutlich geht es gerade auch noch weniger um Ziffern vor oder hinterm Komma, sondern um Imagefragen.