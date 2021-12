Anna Wilken erleidet Fehlgeburt „Das Herz von unserem kleinen Licht hat nicht geschlagen“

Anna Wilken, die 2014 an Heidi Klums Sendung „Germany’s Next Topmodel“ teilgenommen hat, leidet an Endometriose, einer chronischen Erkrankung, die es Frauen schwer macht, ein Kind zu bekommen. Auf Instagram lässt Wilken ihre Followerinnen und Follower an ihrem Kampf ums Kind teilhaben – schonungslos offen. Seit vier Jahren versucht das Model aus Heidelberg mit Hilfe der Ärzte einer Kinderwunschklinik schwanger zu werden.