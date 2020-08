Anna Ingerfurth stellt in Backnang aus Männer, die auf Gruben starren

Technisch erstaunt, wie der Pinsel die Illusion von kosmisch geweiteten Räumen erzeugt – trotz des Miniaturformats mit Bildmaßen von oft nur 20 mal 30 Zentimetern. „Ich habe drei Jahre in Amsterdam gelebt“, erzählt Ingerfurth, „dort sind die Räume gern etwas kleiner, puppenstubenhafter.“ Dadurch sei ihr das Potenzial der bescheidenen Dimension deutlich geworden. „Mein akademischer Lehrer in Stuttgart, Peter Chevalier, hat stets behauptet, Malerei müsse möglichst großformatig sein.“ Im Rückblick bewertet sie die Zeit in der Grachtenmetropole als entscheidende künstlerische Emanzipationsphase. Auch Ingerfurths Bildästhetik verdankt altniederländischen Meistern entscheidende Impulse: Für Jan Vermeers besenreine Schachbrettfußböden schwärmt die gebürtige Stuttgarterin ebenso wie für die calvinistisch entschlackten Kirchenschiffe des Architekturmalers Pieter Saenredam. „Klar strukturierte Räume“, so die Künstlerin, „wirken sehr entspannend.“ Der Dschungel von Stiften, Pinseln und Farbflaschen, der Ingerfurths eigenes Atelier überwuchert, deutet freilich an, dass sie selbst sich auch in ganz anderen Umgebungen wohl fühlt.

Pools sorgen für ungewohnten Blick auf vertraute Orte

Die wimmelnde, chaotischere Seite ihres Stils tritt in einigen Collagen zutage. Gleich mehrere Schwimmbecken hat Ingerfurth da in die Stuttgarter Innenstadt versetzt. Am Charlottenplatz etwa toben wilde Badespäße. Geschmacksschelte für eine der unschönsten Ecken im Kessel? „Architekturkritik“, antwortet sie, „überlasse ich anderen. Mir ging es darum, einen ungewöhnlichen Blick auf vertraute Orte zu bieten.“ Jedenfalls ist das ironische Stadtmarketing ein Grund, auch diesem Bild nicht zu trauen.