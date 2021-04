Anleger-Anwalt Andreas Tilp gestorben Den Kampf um die Anlegerrechte perfektioniert

Kanzlei 1994 gegründet

Als der gebürtige Schwabe nach dem Zweiten Staatsexamen auf eigenen Beinen stehen wollte, gründete er 1994 seine Kanzlei in Tübingen, die von Anfang an auf Bank- und Kapitalmarktrecht spezialisiert war und ausschließlich Anleger und Investoren vertritt. Schnell fasste er Fuß in der Welt der kleinen wie großen Anleger, breitete sich 2004 nach New York aus, aber auch in die Schweiz und auf die Sonneninsel Madeira. Als Mitglied der Deutsch-Amerikanischen-Juristen-Vereinigung sah Tilp schnell, wie Anlegerrechte auf beiden Seiten des Atlantiks sehr unterschiedlich wahrgenommen werden. Während etwa Volkswagen in den USA wegen des Dieselskandals schon in Milliardenhöhe zur Kasse gebeten wurde, mussten hierzulande Dieselfahrer sich noch in Einzelkämpfen mit dem Wolfsburger Giganten üben.