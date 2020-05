Anlagen schon abgestellt Recycling in der Krise: Coronavirus verschärft Konkurrenz

58-Jährige in psychischem Ausnahmezustand

Passanten werden bei Irrfahrt gefährdet

Noch Zeugen und mögliche weitere Geschädigte sucht das Polizeirevier Marbach, Telefon 07144/9000, nach einer Straßenverkehrsgefährdung am vergangenen Freitagabend gegen 19.40 Uhr in der Beethovenstraße in Benningen.