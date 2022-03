Anklage im Fall Wirecard Das wird Markus Braun vorgeworfen

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Scholz und die Finanzaffären – das steckt dahinter

Die Klageschrift zeichnet in Person des Hauptbeschuldigten Braun ein anderes Bild. Wirecard war Zahlungsdienstleister für bargeldlosen Zahlungsverkehr. Als solcher hat es elektronisch Bezahlvorgänge abgewickelt und dabei transferierte Summen dem Empfänger gegen Gebühr garantiert. Wirecard hatte aber nicht auf allen Märkten weltweit eine eigene Lizenz für solche Geschäfte und kooperierte deshalb mit Partnern.

Lügen in den Konzernabschlüssen?

Um diese Drittpartnergeschäfte speziell in Asien geht es in einem zentralen Teil der Anklage. Denn allein auf drei solcher Partner in Dubai, auf den Philippinen und in Singapur entfielen über Jahre hinweg große Teile der bilanziell ausgewiesenen Wirecard-Umsätze sowie zeitweise der gesamte Jahresgewinn des Konzerns. Die Ermittler gehen im Gegensatz zu Brauns Verteidigern davon aus, dass diese Geschäfte nie existiert haben und frei erfunden wurden. Die Wirecard-Konzernabschlüsse der Jahre 2015 bis 2018 seien deshalb falsch. Doch statt wie in den Bilanzen behauptet, hoch profitabel gewesen zu sein, habe der Konzern real tiefrote Zahlen geschrieben, was den drei Beschuldigten mindestens seit dem Jahr 2015 auch bekannt gewesen sei.

Das Landgericht München muss entscheiden

Sehr große Summen seien per Darlehen an dubiose Firmen aus dem Konzern geschleust worden, sagen die Ermittler. Erfolgt sei das oft ohne Sicherheiten, Zweckbindung oder Rückführungszeitpunkt ins Blaue hinein und gegen Widerstände von Untergebenen. Wer derart verschobene rund 225 Millionen Euro abgegriffen hat, ist immer noch nicht bekannt. Jedenfalls wollen die Ermittler beweisen, dass Braun von allen Scheingeschäften wusste und sie auch mit Hilfe seiner Mitangeklagten erfunden hat: des ehemaligen Statthalters von Wirecard in Dubai – nun Kronzeuge –, und des ehemaligen Chefbuchhalters des Konzerns.

Es ist nun am Landgericht München, zu entscheiden, welcher Version des Tathergangs es Glauben schenkt. Ist es die der Staatsanwaltschaft, wofür vieles spricht, kommt es voraussichtlich noch dieses Jahr zum Prozess. Es wird dann dabei nicht nur um ein komplexes Geschehen und viel Geld gehen, sondern im Falle einer Verurteilung auch um bis zu zehn Jahre Haft.