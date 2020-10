Ankara fordert Beteiligung Berg-Karabach: Armenien gegen Vermittlerrolle der Türkei

Bislang vermittelt die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) unter dem Vorsitz von Frankreich, Russland und den USA in dem jahrzehntealten Konflikt. "Die Verhandlungen sollten in diesem Format fortgesetzt werden", sagte Paschinjan. Das sei auch in einer gemeinsamen Erklärung in Moskau so vereinbart worden. "Aber Aserbaidschan ändert jedes Mal seine Position."