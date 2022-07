Animationsinstitut Ludwigsburg Andreas Hykade geht – und bleibt

Mahnende Worte zum Abschied

Der Filmakademie-Direktor Thomas Schadt bezeichnete Hykade als „prägenden künstlerischen Impulsgeber auf dem Campus Ludwigsburg“. Er sei froh, dass Hykade als Professor bleibe: „Seine Haltung zur mitunter verschleißenden Beziehung von Mensch, Kunst und industrieller Produktion hat auch mich zudem darin wachgehalten, für Studierende der Filmakademie ein besonderes Fürsorgebewusstsein zu entwickeln.“

Hykade geht nicht ohne mahnende Worte: „Beim formulierten Ziel, den Standort zu einer führenden europäischen Region für Animation, VFX und Games weiterzuentwickeln, hätte ich mir eine größere Dynamik gewünscht“, sagt er. „Auf unterschiedlichen Feldern sind andere Medienstandorte dabei, an Baden-Württemberg vorbeizuziehen. Doch ich bin überzeugt, wir könnten Boden wettmachen, wenn wir uns stärker auf die Entwicklung von geistigem Eigentum in allen Animations-Gewerken fokussieren.“

Er möchte ein Buch übers Chefsein schreiben

Auch während seiner Leitungstätigkeit hat Hykade weiter an seiner Kunst gearbeitet. 2021 erschien sein Kurzfilm „Altötting“. Von dort stammt der Animationskünstler, im Film erzählt er davon, wie einst seine Liebe zur Jungfrau Maria zerbrach. Allerdings konnte Hykade in den vergangenen acht Jahren deutlich weniger produzieren als früher. Das soll sich nun wieder ändern.

Er habe mehrere Film-, Buch- und Musikprojekte für Erwachsene und Kinder in Planung, sagt Hykade, der sich in Zukunft verstärkt dem geschriebenen Wort zuwenden möchte. Unter anderem hat er sich vorgenommen, seine Zeit als Leiter des Animationsinstituts künstlerisch zu verarbeiten: „Ich habe zwei unterschiedliche Arbeitstitel, zwischen denen ich mich noch nicht entschieden habe: ‚The Beautiful Kingdom‘ oder ‚The Boss Who Cried‘.“

Hykade war einer der ersten Absolventen der Filmakademie

Andreas Hykade, geboren 1968 im bayerischen Wallfahrtsort Altötting, kam nach Stuttgart, als er sein Studium in Albrecht Ades legendärer Trickfilmklasse an der Kunstakademie Stuttgart begann. 1991 wechselte er an die neu gegründete Filmakademie und gehörte 1995 zu deren ersten Absolventinnen und Absolventen.

Nach dem Studium etablierte Hykade sich mit eigener Handschrift und künstlerischen Trickfilmen wie „Wir lebten im Gras“ (1995), „Ring of Fire“ (2000) oder „Love and Theft“ (2010). Er produziert viel mit dem Stuttgarter Studio Film Bilder, unter anderem einen animierten Videoclip für „Zehn kleine Jägermeister“ sowie die gewitzte SWR-Animationsserie „Tom und das Erdbeermarmeladebrot mit Honig“, die Kinder wie Eltern gleichermaßen begeistert. koproduziert vom SWR und seit 20 Jahren Dauerbrenner auf KiKA & Co. 2019 wurde Andreas Hykade in die Academy of Motion Picture Arts and Sciences berufen.