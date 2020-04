Animation in Zeiten von Corona Trickfilmfestival findet im Netz statt

Der Schlossplatz findet im Netz statt

Wie andere Veranstaltungen auch, ist das ITFS als physisches Ereignis im März wegen der Pandemie abgeblasen worden. „Seitdem aber“, so Krauß bei der Vorstellung der digitalen Variante, „arbeiten wir an der Umsetzung des Online-Festivals.“ Und wenn nicht alles täuscht, hat sein Team das bereits konzipierte Mehr-Sparten-Programm eins zu eins ins Netz übertragen. Fürs breite Publikum am interessantesten: Was in den Vorjahren als Open-Air auf dem Schlossplatz stattfand und täglich Tausende von Menschen vor die große Leinwand auf den Rasen lockte, findet sich jetzt in der Abteilung „Online-Festival Stream“ wieder: ein kostenloser Live-Stream von 12 bis 23 Uhr mit Lang- und Kurzfilmen, Familienprogramm und abendlichen Talks, zu denen der SWR-Moderator Markus Brock lokale und internationale Gäste empfängt. Das Studio wird im Cinema-Kino eingerichtet, mit Blick auf den Schlossplatz – immerhin, auch wenn der Platz in diesem Jahr nicht im Festivalrausch liegen wird.