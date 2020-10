Angst vor erneutem Lockdown Bundesliga fürchtet Corona-Herbst - Watzke rügt Politik

Alarmierend wirkten die Worte von BVB-Coach Lucien Favre. "Wir müssen weiter probieren zu spielen, so lange wie möglich", sagte der Schweizer. Er geht von weiteren Fällen aus und fügte an: "Es ist nicht gut zu reisen." Doch während Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Bürger angesichts der dynamischen Lage am Samstag dazu aufrief, Kontakte zu beschränken und weniger zu reisen, sieht der Plan der Clubs in den nächsten Wochen so aus: wöchentlich Europapokal-Reisen, häufig in Risikogebiete, und schon im November der nächste Dreierpack an Länderspielen, die oftmals weite Wege quer über den derzeit von Corona geplagten Kontinent erfordern.