Angriff im Supermarkt in Markgröningen 22-Jähriger tritt, boxt und spuckt um sich

Mitarbeiter eines Supermarktes in der Bahnhofstraße in Markgröningen haben es am Samstagabend mit einem widerspenstigen 22-Jährigen zu bekommen. Der Mann hatte sich gegen 19.55 Uhr an der Kasse angestellt, um ein Getränk zu bezahlen. Da sich in seinem Rucksack aber offensichtlich noch weitere Waren im Wert von über 38 Euro befanden, wurde der 22-Jährige vom Kassierer aufgefordert, den Inhalt vorzuzeigen. Hierauf ging der junge Mann zurück in den Einkaufsbereich und versuchte die Produkte unbemerkt in verschiedenen Regalen zu verteilen.