Angriff auf Uniklinik Nach Hackerangriff: Keine Ermittlungen mehr wegen toter Frau

Die Uniklinik war nach dem Hackerangriff in der Nacht zum 10. September von der Notfallversorgung abgemeldet worden. Rettungswagen fuhren sie nicht mehr an. In der Nacht zum 12. September wurde die 78-Jährige daher in ein Krankenhaus nach Wuppertal gebracht, wo sie - laut einem Bericht an den Justizausschuss des Landtags - etwa eine Stunde später versorgt wurde, als es bei der Anfahrt der Uniklinik gewesen wäre. Laut "Bild"-Zeitung hatte die Frau einen Aortariss erlitten.