Angriff auf Ukraine Radio Köln und WDR 4 stoppen Karnevalsmusik

Krieg und Karneval in den Zeitungen

Unter der Überschrift „Wie wir über Krieg und Karneval berichten“ meldeten sich am Donnerstag auch die Chefredaktionen der Kölner Tageszeitungen „Stadt-Anzeiger“ und „Express“ zu Wort. In einem gemeinsamen Statement – die Zeitungen gehören beide zur Mediengruppe DuMont – hieß es: „Der Karneval wird in der Berichterstattung von „Kölner Stadt-Anzeiger“ und „Express“ heute und in den nächsten Tagen eine Rolle spielen. Es ist unsere Aufgabe, abzubilden, was in der Welt und in der Region geschieht. Der Angriff auf die Ukraine ist das Ereignis, das nachrichtlich alle anderen bei weitem überstrahlt. Wir werden ihm größtmöglichen Raum in unserer Berichterstattung geben.“