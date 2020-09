Angriff auf Polizisten in Schorndorf Streifenwagen mit Warnleuchte beschädigt

Eine Gruppe von Schlägern hat am Wochenende in Schorndorf mehrere Polizisten angegriffen und einen Streifenwagen beschädigt. Seinen Anfang nahm der Vorfall gegen 4 Uhr, als die Polizei zu einer Streitigkeit vor einer Gaststätte in der Neuen Straße gerufen worden war. Beim Eintreffen der Beamten flüchtete eine größere Personengruppe in Richtung des Bahnhofs. In der Nähe eines Gebäudekomplexes konnten allerdings mehrere Schläger dabei erwischt werden, wie sie auf eine am Boden liegende Person einschlugen. Beim Erblicken der Ordnungshüter flüchteten auch diese.