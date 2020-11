Angriff auf Polizisten in Marbach Wenn die Sicherheit mit Füßen getreten wird

Marbach - Nach besonders intensiven Ereignissen nehme ich den Ort des Geschehens oft anders wahr als noch vorher. Komme ich mal wieder an einer solchen Örtlichkeit vorbei, sehe ich vor meinem geistigen Auge die Bilder von damals und ich muss an beteiligte Menschen denken. In schönen Fällen steigt in mir eine Freude, ja eine Euphorie auf. Bei Unschönem oder gar Tragischem spüre ich, wie meine Magengrube schwer wird. Dann fühlt es sich ein bisschen wie ein Friedhofsbesuch an. Nur ist man eben nicht von einer Mauer umgeben, sondern mitten im Alltagsgeschehen.