Angriff auf Polizisten in Beihingen 30-Jähriger will Taxifahrt nicht zahlen

Mit dem Eintreffen der Beamten versuchte der 30-Jährige zu Fuß die Flucht in Richtung der Ludwigsburger Straße zu ergreifen. Eine Polizistin nahm sogleich die Verfolgung auf und entdeckte den Tatverdächtigen, der sich in einem Gebüsch versteckte. Anstatt den Anweisungen zu folgen, kam der Mann aber plötzlich in aggressiver Weise auf sie zu. Gemeinsam mit einem Kollegen gelang es, den Tatverdächtigen zu Boden bringen und ihm Handschellen anlegen. Die gesamte Zeit über leistete der 30-Jährige vehement Widerstand. Dabei wurde die Polizistin auch leicht verletzt.