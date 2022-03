Angriff auf die Ukraine Das ist Häuserkampf

Angreifer versuchen zunächst möglichst genau aufzuklären, wo ihr Gegner Stellung bezogen und Sperren aus Stacheldraht, Gräben und Minen angelegt hat. Eine Aufgabe, die immens viel Zeit verlangt. Nachdem sich ein Kompaniechef (120 Mann) für ein Haus entschlossen hat, teilt er seine Einheit so auf, dass etwa ein Drittel seiner Soldaten in das Gebäude eindringen. Etwa 80 Mann geben ihnen Feuerschutz. Der Angreifer dringt möglichst weit oben, am besten über das Dach in ein Gebäude ein, weil es einfacher ist, sich von oben nach unten vorzukämpfen. Jedes Zimmer in einem Haus muss genau durchsucht werden. Dazu müssen auch Schränke von den Wänden gerückt werden, weil durch sie Durchbrüche der Verteidiger in andere Wohnungen verborgen werden.

In der Regel greifen mehrere Vier-Mann-Trupps in einem Haus an. Vorweg der sogenannte Pointman, der Richtung und Geschwindigkeit vorgibt. Jeweils mit einer Armlänge Abstand folgen der Truppführer, der Türöffner (Breacher) und der Rückwärtssicherer. Anders als in Filmen können Handgranaten in einem Haus nur sparsam eingesetzt werden, weil jede Explosion die Statik des Gebäudes verändert. „Die besondere Herausforderung“, sagt Spindler, „ist die Dreidimensionalität des Gefechtsfeldes: Der Kampf spielt sich in der Kanalisation und in U-Bahnschächten, auf der Erde in Straßen, Brücken und Häusern sowie in Hochhäuser und Türmen ab.“

Können Panzer die Angreifer beim Kampf um eine Stadt unterstützen?

Nur sehr eingeschränkt und vor allem erst dann, wenn ihre unmittelbare Umgebung gegen den Feind gesichert ist. Panzerbesatzungen können das Gefechtsfeld aus dem Panzer heraus nur durch etwa ziegelsteingroßes Panzerglas, die sogenannten Winkelspiegel, beobachten. Das schränkt ihre Sicht enorm ein. Zudem können Panzer und Schützenpanzer nur über kurze Entfernungen bis etwa 150 Meter statt der eigentlichen 3500 bis 4500 Meter weit schießen. Angriffen wie mit den aus Deutschland an die Ukraine gelieferten Panzerfäusten 3 oder Molotowcocktails sind die Fahrzeuge nahezu schutzlos ausgesetzt. Trümmer versperren ihnen Straßen und Zwischenräume, besonders dann, wenn diese Sperren zusätzlich vermint sind.

Welche Vorteile hat im Gegenzug der Verteidiger einer Stadt?

Verteidiger bereiten Häuser, Ruinen und Kanalisation oft wie im Moment in Kiew auf den Moment des Angriffs vor: Getarnte Durchbrüche in Seitenwänden und Zimmerdecken ermöglichen es ihm, sich von Wohnung zu Wohnung oder zu anderen Häusern zu bewegen und überraschend im Rücken der Angreifer wieder aufzutauchen.

Zimmer werden beispielsweise mit Handgranaten präpariert, die in Getränkedosen versteckt werden. Ausgelöst wird die Falle durch Stolperdrähte, die mit Angelschnur gespannt werden. Während der Angreifer seinen Nachschub in der Regel zu Fuß zu den vorne eingesetzten Truppen und Verletzte so abtransportieren muss, legen Verteidiger gut erreichbare Versorgungsdepots, Verbandsplätze für Verwundete und Ruhequartiere an. Besonders präzise planen die Verteidiger, wie und wo sie in der Kanalisation kämpfen, wo sie sie sprengen, um dem Angreifer zu schaden. Im Kiewer Vorort Irpin fügten ukrainische Einheiten so den russischen Angreifern immense Verluste zu.

Die im Nordwesten der Hauptstadt angreifenden beiden russischen Armeen, die 35. und 36., dürften deshalb allenfalls noch etwa 60 bis 65 Prozent ihrer ursprünglichen Kampfkraft haben.