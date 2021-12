Angreifer des VfB Stuttgart Warum der VfB ohne Omar Marmoush plant

Sofern die Pandemie es zulässt, wird der Afrika-Cup vom 9. Januar bis 6. Februar in Kamerun ausgetragen. Die Ägypter treten erstmals am 11. Januar gegen Nigeria an. Für Marmoush eine Frage der Ehre, nachdem er über den VfB den Sprung in die Nationalelf geschafft hat. Begeistert ist man in Stuttgart nicht von der Nominierung, aber es sind auch weitere Bundesligisten betroffen.