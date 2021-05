Angreifer des VfB Stuttgart Nicolas Gonzalez ist schon auf dem Weg nach Argentinien

Stuttgart - Für Nicolas Gonzalez sollte es ein versöhnlicher Saisonausklang werden. Nachdem der Angreifer des VfB Stuttgart verletzungsbedingt mehr als die Hälfte der Saison verpasst hat, war sein Auftritt gegen Arminia Bielefeld an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) fest eingeplant. Doch daraus wird nichts. Gonzalez wird auch das letzte Saisonspiel verpassen. „Wir haben gedacht, dass es reicht“, erklärte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo. „In Absprache mit dem Spieler haben wir uns jetzt aber für das Null-Risiko-Prinzip entschieden.“ Der 23-Jährige wird also nicht im Kader für das Bielefeld-Spiel stehen. Er hat bereits die Reise in seine Heimat Argentinien angetreten.