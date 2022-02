Angespannte Situation in Beilstein Hilfskräfte fürs Kinderhaus Birkenweg

In der nicht öffentlichen Sitzung des Schul- und Sozialausschuss vor zwei Wochen hatte dieses Thema deshalb höchste Priorität – und die Zeichen standen nach den Gesprächen auf Entspannung. Vor allem, was die unruhige Personalsituation – es fehlen sechs Erzieher – im Kinderhaus Birkenweg angeht. Am Dienstagabend gab der Gemeinderat nun grünes Licht für zwei im Ausschuss beschlossene Angelegenheiten. Zum einen soll das Kinderhaus vier Hilfskräfte bekommen, die die pädagogischen Fachkräfte unterstützen sollen, zum anderen werden die Betreuungszeiten reduziert und die Preise dementsprechend angepasst.