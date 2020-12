Angespannte Corona-Lage Charité-Chef warnt: Kaum noch Intensivbetten

VfB Stuttgart bei Borussia Dortmund

Als Christian Gentner dem Wahnsinn in Dortmund die Krone aufsetzte

Am Samstag gastiert der VfB Stuttgart bei Borussia Dortmund – ein Duell zweier Traditionsvereine. In unserer Reihe „Legendenspiele“ blicken wir zurück auf einen denkwürdigen Abend in der Saison 2011/2012, als in der zweiten Halbzeit der Wahnsinn ausbrach.