Angela Merkel in den USA Diese Speisen gab es beim Dinner mit Biden

Washington - Gegrillte Pfirsiche, knuspriger Wolfsbarsch - und Vanilleeis: US-Präsident Joe Biden hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum Abschluss ihres Besuchs in Washington ein schmackhaftes Menü auftischen lassen. Als Vorspeise bekamen Merkel und ihr Ehemann Joachim Sauer am Donnerstagabend gegrillte Pfirsiche, Blattsalat mit frischem Mozzarella und Weißer-Balsamico-Glasur serviert, wie das Weiße Haus mitteilte. Es folgte knuspriger Wolfsbarsch an Pfeffer-Tagliatelle und Kürbis-Tomaten-Kompott. Zum Nachtisch gab es Zitronenkuchen mit Beerenglasur und Vanilleeis.