Angela Merkel bei „Anne Will“ Kanzlerin kritisiert Corona-Kurs einiger Länderchefs

Auch an anderer Stelle entlockt die Moderatorin Merkel klare Worte. Ob Armin Laschet mit seinem Vorgehen zur Auslegung der Notbremse in Nordrhein-Westfalen gegen die Beschlüsse verstoße, will Anne Will wissen. Die CDU-Politikerin spricht zunächst von einer „weiten Interpretation“. Beim Nachhaken entfährt der Kanzlerin: „Ja, aber er ist nicht der Einzige.“ Bedrückt zeigt sich Merkel insgesamt, weil die guten Teile der Beschlüsse gerne umgesetzt würden, nicht so aber der schwierige Part. Einige Länderchefs hätten die Denkweise, dass das Kanzleramt streng sei, weshalb sie selbst etwas lockerer an die Sache rangehen könnten.

Vertrauen in Bundesregierung nimmt ab

Die fehlende Geschlossenheit zwischen Bund und Ländern bleibt auch der Bevölkerung nicht verborgen. Ein Einspieler zeigt: Das Vertrauen in das Krisenmanagement der Bundesregierung nimmt ab. Einer Umfrage zufolge, hätten über 60 Prozent der Befragten niedriges Vertrauen in dieses Management, sagt Will. „Was ändern Sie jetzt grundlegend, um das Vertrauen zurückzugewinnen?“, fragt Will.

Sie könne die Ermüdung der Menschen verstehen, sagt Merkel. Man müsse an die noch vorhandene Bereitschaft der Bevölkerung anknüpfen, und versuchen die Handlungen gut darzustellen. „Es ist nicht alles schlecht, es ist vieles besser zu machen, das will ich ausdrücklich sagen, aber es gibt auch keinen Grund für Deutschland in Sack und Asche zu gehen.“

Will lässt nicht locker, es folgt eine lange Liste an Gründen für den Vertrauensverlust, die die Moderatorin aufzählt. Die schleppend oder nicht ausgezahlten Wirtschaftshilfen, die Möglichkeit nach Mallorca, aber nicht im eigenen Land zu verreisen oder die Maskenaffäre, sind dabei nur drei genannte Punkte. Was mit den Abgeordneten passiert sei, wäre inakzeptabel und empörend, gesteht Merkel. Im Bezug auf das Krisenmanagement betont sie abermals: Bund und Länder müssen gemeinsam handeln.