Angebot kehrt nach Murr zurück Poststelle im alten Pfarrhaus

Murr - Eine Poststelle fehlt in Murr seit etwa einem halben Jahr. Das wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit zu Beginn des neuen Jahres ändern. Wie die Deutsche Post am Mittwoch auf Nachfrage bestätigte, wird es ein entsprechendes Angebot im alten Pfarrhaus in der Hindenburgstraße 38 geben.