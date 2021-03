Angebot für Erdmannhäuser Halle auf der Schray wird Testzentrum

Erdmannhausen - Die Gemeinde Erdmannhausen hat ein Corona-Testzentrum in der Halle auf der Schray eingerichtet. Dort können sich ab 8. März von Montag bis Freitag (18 bis 20 Uhr) und samstags (9 bis 13 Uhr) die folgenden Personengruppen kostenlos testen lassen: Personen, die in Kontakt mit vulnerablen Personengruppen stehen (zum Beispiel pflegende Angehörige), Personen mit hohem Expositionsrisiko im beruflichen oder privaten Umfeld (zum Beispiel Polizei oder Verwaltung), Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern, Beschäftigte in der Jugendhilfe sowie Wahlhelferinnen und Wahlhelfer.