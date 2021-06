Betrüger versuchten am Freitag eine 85-Jährige aus Oberstenfeld mit einem Gewinnversprechen über 142­ 000 Euro übers Ohr zu hauen. Die Seniorin erhielt den ersten Anruf gegen 10.15 Uhr, bei dem ihr der Gewinn und eine am kommenden Montag ausstehende Überweisung vorgetäuscht wurde. Als Transfergebühr im Sinne einer Steuerbefreiung sollte die 85-Jährige jedoch mit einem knapp mittleren vierstelligen Euro-Betrag in Vorleistung treten. Die Seniorin, im vollen Glauben über die Richtigkeit der Angaben, sollte das Geld über einen Finanzdienstleister für Auslandsüberweisungen auf ein Konto in Uganda transferieren. Da dies nach zwei Versuchen so nicht funktionierte, wiesen die Betrüger sie an, das Geld auf ein inländisches Konto zu überweisen. Als ein Angehöriger am Nachmittag davon erfuhr, nahm er unverzüglich Kontakt zur Polizei auf, sodass die Transaktion noch rechtzeitig angehalten werden konnte. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und den Tätern dauern an.