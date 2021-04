Anfrage eines Backnanger SPD-Abgeordneten Sportanlagen-WCs dürfen offen bleiben

Staatsministerin der Grünen: „Schließung war nicht beabsichtigt“.

Wie Gruber in einer Pressemitteilung berichtet, habe Staatsministerin Schopper in ihrem Antwortbrief klargestellt, dass nicht beabsichtigt gewesen sei, die Toiletten zu schließen. Die Einzelnutzung sei damit zulässig. Wörtlich schreibe die Staatsministerin: „Ich möchte mich ganz ausdrücklich für Ihren Hinweis bedanken. Die Landesregierung ist in diesen schwierigen Zeiten besonders darauf angewiesen, zu erfahren, wie die Regelungen im Einzelnen interpretiert und ausgelegt werden. Denn nur hierdurch haben wir die Möglichkeit, Nachjustierungen vorzunehmen.“