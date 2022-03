Andrij Melnyk zum Ukraine-Krieg Botschafter: Territoriale Integrität nicht verhandelbar

In der ARD-Sendung „Hart aber Fair“ sagte er später: „Auch wenn es zu einem Partisanenkrieg kommen sollte, dieser Krieg ist schon längst verloren worden für Herrn Putin.“

Der Botschafter bedankte sich bei den Hunderttausenden Menschen, die am Sonntag und Montag in Deutschland für Frieden in der Ukraine demonstriert hatten. Die Sanktionen gegen Russland seien prinzipiell gut, es seien aber viele „Schlupflöcher“ gelassen worden. Jetzt gelte es, alle Finanzströme für die russische Kriegsmaschinerie zu stoppen, denn das würde Putin am meisten treffen.