Wechsel bei EnBW Ein Ingenieur und Triathlet für die EnBW

Der 52-jährige Maschinenbauingenieur mit einem Master-of-Business-Administration-Titel der Michigan State University leitet seit Januar 2017 das in Friedrichshafen ansässige Geschäft mit Antriebs- und Energielösungen des britischen Rolls-Royce-Konzerns und sitzt auch im Vorstand der britischen Rolls Royce. Zuvor verantwortete Schell nach Angaben seines derzeitigen Arbeitgebers die Digitalstrategie des US-Technologiekonzerns United Technologies Corporation (UTC), bei dem er zuvor in verschiedenen Positionen tätig war. Davor sammelte er internationale Führungserfahrung bei Aerospace Powersystems, Hamilton Sundstrand und Daimler-Chrysler. Dort war er in der Position des Vice President Electrical and Electronics Core Engineering bei Chrysler für die Entwicklung von elektrischen Systemen für Chrysler, Jeep und Dodge verantwortlich. Der verheiratete Vater zweier Söhne ist in Herborn (Hessen) geboren und gilt als leidenschaftlicher Triathlet.