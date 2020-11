Andreas Roll will als unabhängiger Kandidat antreten Querdenker will bei der Landtagswahl kandidieren

Was Roll, der sich auf Facebook und in der Telegram-Gruppe als Trump-Unterstützer outet, unter Demokratie versteht, wird seit einiger Zeit auch in der Auseinandersetzung mit seiner Partei, den Grünen, deutlich. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte er unterstellt, sich an einer „faschistoiden Entwicklung“ zu beteiligen, um sich kurz darauf für seine verbale Attacke zu entschuldigen. Zur Person des Landes-Gesundheitsministers stellte er via Facebook die Frage, ob Manfred Lucha „krank und psychotherapeutischer Behandlung bedürftig oder einfach nur ein gut bezahlter Lügner“ sei. Und am vergangenen Freitag postete er in der Telegram-Gruppe ein Foto, das Adolf Hitler und Angela Merkel zeigt und das Ermächtigungsgesetz von 1933 mit dem Vorstoß von Bundes-Gesundheitsminister Jens Spahn gleichsetzt, der mit einem dritten „Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ einige Sonderrechte, die er seinem Ministerium wegen der Corona-Krise eingeräumt hat, beibehalten möchte.

Dass der Kopf der Querdenken-Bewegung im Land, Michael Ballweg, bei der Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart am vergangenen Wochenende gerade mal auf 2,6 Prozent der abgegebenen Stimmen gekommen ist, dafür liefert Roll seine ganz eigene Erklärung: 51 Prozent der Stuttgarter seien nicht zur Wahl gegangen. Warum? Auch dafür hat Roll Verantwortliche ausgemacht: Die Medien und die Politik seien schuld. „Es wäre viel erfreulicher, wenn die Politik und vor allem die Medien wieder mit offener und wahrhaftiger Kommunikation dafür sorgen würden, dass mehr Bürger wählen und sich beteiligen.“

Bevor Roll möglicherweise bei der Landtagswahl antritt, wird er sich am 4. Dezember vor dem Schiedsgericht der Grünen erklären müssen. Der Kreisverband hatte im Mai ein Parteiausschlussverfahren gegen den 53-Jährigen eröffnet. Roll ist seit 14 Jahren Mitglied bei den Grünen und saß für sie von 2014 bis 2019 im Ludwigsburger Kreistag.

Was die Anhörung beim Landesschiedsgericht angeht, hoffe er auf einen konstruktiven Austausch auf Landesebene, sagt Roll. Dieser sei mit dem grünen Kreisvorstand in den vergangenen Jahren wegen dessen „kruden Ansichten und populistischer Tendenzen“ kaum mehr möglich gewesen. „Sollten die Grünen sich wieder an völkerrechtswidrigen Angriffskriegen beteiligen wie im ehemaligen Jugoslawien, sich zu einem Impfzwang mit einem erbgutverändernden RNA-Impfstoff hinreißen lassen oder Ermächtigungsgesetzen zur weiteren Aushöhlung von Grundrechten zustimmen, wäre das sicherlich das Ende einer wundervollen Parteimitgliedschaft.“ Der Kreisverband ist seinerseits zuversichtlich, dass das Verfahren gelingen und den Anträgen stattgegeben wird, erklärt deren Sprecherin, Sarah Geißbauer aus Marbach. „Da wir uns jedoch in einem laufenden Verfahren befinden, können wir uns weiter nicht dazu äußern.“ Dass Roll als unabhängiger Kandidat bei der Landtagswahl antreten wolle, habe man zur Kenntnis genommen. „Ob er sich damit in seiner derzeitigen Position einen Gefallen tut, steht auf einem anderen Blatt. Es ist ihm jedoch selbstverständlich unbenommen, sich zu engagieren.“

Tayfun Tok aus Murr, der sich bei der Nominierungsveranstaltung der Grünen im September überraschend gegen den amtierenden Landtagsabgeordneten der Grünen, Daniel Renkonen, durchgesetzt hatte, will die mögliche Kandidatur seines Noch-Parteikollegen Andreas Roll nicht kommentieren.